Луганск, 7 мая, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Военнослужащие группировки «Запад» Вооружённых сил России за прошедшие сутки пресекли две попытки ВСУ провести ротацию в Харьковской области. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил начальник пресс-центра «Запад» Сергей Зыбинский.

РИА Новости Военнослужащие ВС РФ в зоне спецоперации

«В ходе боевых действий на купянском направлении… вскрыты и уничтожен три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й омбр [ВСУ]», — сказал Зыбинский в видео, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны России.

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Начальник пресс-центра добавил, что российские военнослужащие также сорвали две попытки Вооружённых сил Украины провести ротацию на позициях под Синьковской и Кисловкой Харьковской области.

По его словам, за прошедшие сутки на этом направлении противник потерял гаубицу M777, также российские войска уничтожили два миномётных расчёта и склад боеприпасов.

Как передавало ИА REGNUM, российский беспилотный летательный аппарат «Ланцет» поразил американский зенитно-ракетный комплекс Avenger, недавно отправленный Пентагоном в качестве военной помощи Вооружённым силам Украины. По словам начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева, это произошло в районе Водяного в ДНР.