Вашингтон, 7 мая, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Украина не может рассчитывать на вхождение в НАТО, максимум она получит статус Австрии времён холодной войны или Мексики, которой не позволяют входить в военные союзы. Об этом в интервью New Statesman заявил американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский.

Secretaría de Cultura de la Nación Ноам Хомский

Он отметил, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу является красной линией, в том числе так считали первый президент России Борис Ельцин и президент СССР Михаил Горбачёв.

«Мексика не может присоединиться к военному союзу, враждебному США. Об этом нет договора, но это совершенно очевидно», — сказал Хомский.

По его мнению, Киев не принимает самостоятельных решений. Это было видно по российско-украинским переговорам в марте и апреле 2022 года, когда США и Великобритания для продвижения своих интересов не позволили добиться договорённостей.

При этом Хомский подчеркнул, что российская армия ведёт себя на Украине более гуманно, чем солдаты западных стран в Ираке. Те полностью разрушили иракскую инфраструктуру во время конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин отметил, что боевые действия на Украине начали местные националисты в 2014 году после переворота в Киеве, а не Россия. Это стало причиной дальнейших событий в Крыму и Донбассе.

Путин подчеркнул, что Россия стремится закончить боевые действия, которые на Украине идут много лет.