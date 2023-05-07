Москва, , 13:10 — REGNUM Гол бывшего нападающего сборной России Артёма Дзюбы в ворота «Нижнего Новгорода» признали лучшим в Российской футбольной Премьер-лиге по итогам апреля. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщили на официальном сайте чемпионата.

Артем Дзюба © Сергей Фадеичев/ТАСС

По результату голосования болельщиков Дзюба набрал чуть более 30% голосов, опередив тем самым защитника «Ростова» Андрея Ланговича (25,6%), партнёра по команде Максима Глушенкова (17,7%) и бразильского нападающего «Зенита» Малкома (12,9%).

По итогам апреля лучшим игроком месяца был признан полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков, а лучшим тренером наставник «красно-синих» Владимир Федотов.

Как передавало ИА REGNUM, в конце апреля московский «Локомотив» в матче 25-го тура чемпионата России разгромил подмосковные «Химки» со счётом 5:1. В том матче Артём Дзюба оформил дубль, отличившись на 52-й и 71-й минутах встречи.