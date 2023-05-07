Глава МИД Турции Чавушоглу назвал рискованными заявления оппозиции об антироссийских санкциях

Анкара, , 13:03 — REGNUM Заявления оппозиции Турции о том, что стране необходимо ввести антироссийские санкции, — рискованные для экономики и энергетики республики. Об этом 7 мая глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил в интервью телеканалу Habertürk.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу © Павел Бедняков/РИА Новости

«Эти заявления очень рискованны для отечественной экономики и энергетики. Нужно понимать это», — сказал он.

Ранее ряд представителей турецкой оппозиции в ходе предвыборной кампании заявили, что Турция, по их мнению, должна присоединиться к антироссийским санкциям Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чавушоглу заявил, что США предлагали Турции отправить свои зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 на Украину. Он добавил, что Вашингтон требовал предоставить США контроль над С-400, однако Анкара не стала этого делать.