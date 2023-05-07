Иваново, 7 мая, 2023, 12:46 — ИА Регнум. В Ивановской области ФСБ предотвратила атаку украинских дронов на аэродром «Северный». Об этом 7 мая сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Уточняется, что целью атаки являлись «самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50».

«Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел РФ пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося главным управлением разведки министерства обороны Украины, на военном аэродроме «Северный» в Ивановской области», ― говорится в сообщении спецслужбы.

Также сообщается, что применённые для атаки беспилотники были начинены взрывчаткой.

По данным ФСБ, в ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории России выявлена диверсионная группа, координацию и руководство которой осуществляли сотрудники украинских спецслужб.

В спецслужбе добавили, что пилота, а также членов диверсионно-разведывательной группы, завербованных ГУР минобороны Украины, задержали после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения. Их планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолёте «Аэропракт-А 32» из населенного пункта Блистова в Черниговской области. Розыск всех членов ДРГ продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу несколько атак беспилотников ВСУ совершили на нефтеперерабатывающий завод «Ильский» в Краснодарском крае в начале мая. 5 мая дрон попал в воздушный охладитель компрессорной станции. В результате удара беспилотника произошло возгорание на площади 60 квадратных метров, которое быстро удалось ликвидировать.

В ночь на 3 мая два украинских беспилотника попытались ударить по резиденции российского лидера Владимира Путина в Кремле. Благодаря действиям военных и спецслужб оба дрона удалось сбить. В результате происшествия никто не пострадал.