Авдеевка, ДНР, 7 мая, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Миномётчики ВСУ попали под обстрел своей же авиации, заявил боец спецназа российской группировки войск «Южная» с позывным Дачник. Инцидент произошёл утром 7 мая в районе города Авдеевка (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Военный рассказал, что утром он и его сослуживцы услышали звук вертолёта, летевшего с украинской стороны.

«Решили, что летит по нам, но мы просчитались. Вертолёт не долетел четыре километра и выпустил полный боекомплект по своим миномётным позициям. Хорошо отработали по ним, накрыли их полностью», — цитирует военного РИА Новости.

Вероятно, украинские лётчики не рискнули подлететь ближе, опасаясь, что российские системы ПВО собьют их. Поэтому они ударили, куда смогли, не предполагая, что стреляют по своим.

Дачник добавил, что через полтора часа уже российская авиация нанесла удар по этим же позициям ВСУ в соответствии со своими координатами, так что, по его словам, «прилетело с двух сторон».

Как рассказал 7 мая участник российской штурмовой группы с позывным Гуд, во время атаки артиллерии ВСУ украинские военные погибли фактически от «дружественного огня». Пятерых украинцев засыпало в подвале при артобстреле.