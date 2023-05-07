Москва, , 12:38 — REGNUM Папа Римский Франциск поздравил россиян с наступающим 9 мая праздником — Днём Победы. Об этом в интервью ТАСС в воскресенье, 7 мая, сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несмотря на все давления и демонизацию этого праздника со стороны Запада, Папа Римский поздравляет русских с Днём Победы. Говорит о том, что в этот день, 9 мая, будет молиться за всех погибших в эту страшную войну», — рассказал Севастьянов агентству, ссылаясь на личный разговор с понтификом.

Также он отметил, что Франциск призвал Россию и Украину найти точки соприкосновения и вернуться к переговорному процессу, так как от русского и украинского народов зависит мир в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля глава католической церкви, возвращаясь из поездки в Венгрию, рассказал журналистам, что идёт мирная миссия по Украине, о которой сможет рассказать после того, как «она станет публичной».