Вашингтон, 7 мая, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Военные специалисты обозначили четыре сценария ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне СВО, сообщила газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Реактивная артиллерия ВСУ Смерч

По оценке журналистов, против Украины Россия сосредоточила около 500 000 военнослужащих, из которых не менее 300 000 принимают непосредственное участие в наступательных операциях. Эти данные показывают нынешнее преимущество России, уточняется в статье.

По первому сценарию, ВСУ могут попытаться захватить Мелитополь и продвинуться до Крымского моста. Второй сценарий предусматривает, что атаку ВСУ на Крым с моря. Эксперты полагаются на данные спутниковых снимков, на которых видны обширные траншеи, вырытые российскими войсками вдоль побережья.

Третий сценарий предполагает, что ВСУ могут предпринять попытки атаковать на востоке через Артёмовск или из Купянска, попытавшись отрезать Луганскую область. Кроме того, специалисты считают вероятным такие попытки Киева, как отрезание части ЛНР и направление на Угледар в сторону Азовского моря.

Как сообщало 4 мая ИА REGNUM, ВСУ сосредоточили свои войска на передовой в Запорожской области для начала планируемого контрнаступления. Такой информацией поделился председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Российские войска располагают данными о планах украинских военных.

Американский правозащитник Аджаму Барака ранее в своих соцсетях поделился мнением, что украинский конфликт почти завершён. Он отметил, что все, кроме американцев, знают, что контрнаступление ВСУ обречено на поражение.

В беседе с ИА REGNUM кандидат исторических наук, политолог, публицист Михаил Смолин заявил, что сроки окончания специальной военной операции на Украине весьма туманны, и провал украинских войск на анонсированном контрнаступлении не приведёт к завершению конфликта. Историк добавил, что отбить контрнаступление — не значит поставить точку.