Тверь, 7 мая, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя вместе с юнармейцами принял сегодня, 7 мая, участие в международной эколого-патриотической акции «Сад памяти». Как сообщили в пресс-центре правительства Тверской области, акция проводится ежегодно в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Пресс-центра поавительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя вместе с юнармейцами принял участие в международной эколого-патриотической акции «Сад памяти».

В Твери центральным местом проведения акции стало Смоленское воинское захоронение. Здесь находится братская могила, в которой похоронены более 200 советских воинов и комсомольцев-подпольщиков, погибших во время оккупации. Губернатор возложил цветы к монументу. Затем на территории были высажены 14 яблонь.

Пресс-центра поавительства Тверской области Губернатор и юнармейцы возложили цветы к монументу на Смоленском воинском захоронении

«Уверен, что эти деревья станут для сегодняшних и будущих поколений наших жителей символом вечной памяти о героях, благодаря подвигу которых мы живём, трудимся и по праву гордимся своей страной», — сказал Игорь Руденя.

Свой вклад в посадку деревьев в столице Верхневолжья внесли также руководители и сотрудники компаний, реализующих крупные инвестиционные проекты в регионе. Это представители предприятий «Милфудс», «Герс Технолоджи», «ТК «Альфа», «ТЕК-КОМ Производство», «Метавр».

«Мы рады принять участие в этом замечательном мероприятии. Важно, чтобы все граждане, дети помнили о подвиге, который совершили наши деды и прадеды», — отметил Роман Хабаров, генеральный директор АО «ТК «Альфа».

Пресс-центра поавительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя вместе с юнармейцами принял участие в международной эколого-патриотической акции «Сад памяти».

Всего в этом году в рамках акции «Сад памяти» на территории Тверской области планируется высадить около 2,6 млн саженцев и сеянцев деревьев на землях лесного фонда, в парках и скверах.

Международная акция «Сад памяти» стартовала весной 2020-го, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Её целью было высадить 27 млн деревьев в память о 27 миллионах погибших и создать новые памятные места на патриотической карте страны.

Любой желающий может принять участие в собственной акции «Сад памяти». Для этого необходимо посадить дерево у себя на участке, разместить его фотографию на карту акции на сайте садпамяти2023. рф и опубликовать пост в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома. За время проведения в акции приняли участие свыше 5 миллионов человек из более чем 50 стран мира. В этом году мероприятие организовано в стране в четвёртый раз в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Акция реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

В Тверской области в 2020 году в рамках акции было высажено 6,3 млн сеянцев и саженцев, в 2021-м — 3,73 млн, в 2022-м — 3,66 млн деревьев на землях лесного фонда, в парках и скверах муниципальных образований — 699 саженцев.