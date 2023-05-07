В Тамбове запрещены полеты беспилотников в День Победы

Тамбов, , 12:14 — REGNUM Использование беспилотников на время празднования Дня Победы запретили в Тамбовской области, сообщили 7 мая в пресс-службе регионального правительства.

Знак «Бесполетная зона» © Илья Питалев/РИА Новости

«9 мая, в День Победы, в Тамбовской области вводится запрет на использование беспилотных летательных аппаратов в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях», — сообщили в правительстве региона.

Это решение областные власти приняли в целях обеспечения безопасности граждан и общественного порядка и недопущения противоправных действий.

Отмечается также, что в областном центре в приуроченные к 9 мая праздничные дни безопасность мероприятий обеспечат специалисты воинских частей Тамбовского территориального гарнизона. Их оснастят техническими средствами противодействия беспилотным воздушным средствам.

5 мая запрет на использование беспилотников на День Победы ввели в Санкт-Петербурге, в Карелии и в Калининградской области. 6 мая такой запрет ввели в Иркутской области.

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