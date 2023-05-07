Тамбов, 7 мая, 2023, 12:14 — ИА Регнум. В Тамбовской области запретили использование беспилотников на время празднования Дня Победы, сообщили 7 мая в пресс-службе регионального правительства.

Илья Питалев/РИА Новости Знак «Бесполетная зона»

«9 мая, в День Победы, в Тамбовской области вводится запрет на использование беспилотных летательных аппаратов в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях», — сообщили в правительстве региона.

Это решение областные власти приняли в целях обеспечения безопасности и общественного порядка, а также недопущения противоправных действий.

Отмечается также, что в областном центре в приуроченные к 9 мая праздничные дни безопасность мероприятий обеспечат специалисты воинских частей Тамбовского территориального гарнизона. Их оснастят техническими средствами противодействия беспилотным воздушным средствам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичные запреты ввели другие регионы. Например, 5 мая такую меру ввели в Санкт-Петербурге, Карелии и Калининградской области. 6 мая запрет ввели в Иркутской области.