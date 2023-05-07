Посол РФ в Греции Маслов заявил, что Россия долго предупреждала мир об опасности возрождения нацизма

Афины , , 12:12 — REGNUM Россия в течение долгого времени предупреждала мир об опасности возрождения нацизма. Об этом говорится в статье посла России в Греции Андрея Маслова, которую 7 мая опубликовала греческая газета Kathimerini.

Посол России в Греции Андрей Маслов РИА Новости / © Геннадий Мельник

Дипломат отметил, что то, из-за чего в России трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной войне, скорее всего, не надо объяснять.

«Наша страна годами предупреждала мировое сообщество об опасности возрождения нацизма. Мы говорили о том, что уроки самой страшной бойни в истории человечества предавать забвению и переписыванию недопустимо, поскольку это обязательно приведёт к повторению трагедии. Как видим сегодня, наше предвидение, увы, оправдывается», — написал он.

Маслов уточнил, что на Украине, которая является самой крупной европейской страной, в настоящее время власть узурпировал режим, «неонацистская сущность которого проявляется не только в неприкрытом использовании нацистской символики и возведении человеконенавистнической идеологии в ранг государственной, но и действиями, копирующими практики гитлеровского тоталитаризма».

Он указал, что в стране сегодня фактически нет свободы слова, преследуются и физически уничтожаются представители СМИ, политики и рядовые граждане с альтернативным власти мнением, а также из образования и общественной жизни выдавливается русский язык, разрушается совместное историческое культурное наследие России и Украины и осуществляются гонения на каноническую Украинскую православную церковь.

Посол добавил, что считающие себя русскими жители Украины объявлены вне закона, а совершаемые ВСУ и украинскими националистическими батальонами с 2014 года военные преступления приобрели огромный масштаб.

«Украинские вооружённые формирования подвергают регулярным артиллерийским и ракетным обстрелам мирное население и гражданскую инфраструктуру в Донбассе, Приазовье, в Белгородской, Брянской и Курской областях. Не стесняясь, украинские солдаты и иностранные наёмники выкладывают в публичное пространство видеозаписи массовых пыток и казней пленных российских солдат и обычных людей, заподозренных в «сотрудничестве с Кремлем», — пояснил Андреев, указал, что команду президента Украины Владимира Зеленского при это безоговорочно поддерживают западные страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что Запад погубит себя тем, что не признаёт существующий на Украине нацизм. Он добавил, что губительные последствия ждут страны, которые не хотят признавать как само существование, так и пропаганду идей нацизма на территории Украины.