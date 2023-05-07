Москва, 7 мая, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Россия в течение долгого времени предупреждала мир об опасности возрождения нацизма. Об этом говорится в статье посла России в Греции Андрея Маслова, которую 7 мая опубликовала греческая газета Kathimerini.

РИА Новости / Геннадий Мельник Посол России в Греции Андрей Маслов

Дипломат отметил, что то, из-за чего в России трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной войне, скорее всего, не надо объяснять.

«Наша страна годами предупреждала мировое сообщество об опасности возрождения нацизма. Мы говорили о том, что уроки самой страшной бойни в истории человечества предавать забвению и переписыванию недопустимо, поскольку это обязательно приведёт к повторению трагедии. Как видим сегодня, наше предвидение, увы, оправдывается», — написал он.

Маслов уточнил, что на Украине, в самой крупной европейской стране, власть узурпировал режим, в открытую использующий нацистскую символику и возводящий человеконенавистническую идеологию в ранг государственной. Кроме того, посол отметил, что киевские власти копирую практики гитлеровского режима.

Он указал, что в стране сегодня фактически нет свободы слова, преследуются и физически уничтожаются представители СМИ, политики и рядовые граждане с альтернативным власти мнением, а также из образования и общественной жизни выдавливается русский язык, разрушается совместное историческое культурное наследие России и Украины и осуществляются гонения на каноническую Украинскую православную церковь.

Посол добавил, что считающих себя русскими жителей страны объявили вне закона, а совершаемые ВСУ и украинскими националистическими батальонами с 2014 года военные преступления приобрели огромный масштаб: регулярно происходят обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры в Донбассе, Приазовье и приграничных с Украиной российских регионов.

«Не стесняясь, украинские солдаты и иностранные наёмники выкладывают в публичное пространство видеозаписи массовых пыток и казней пленных российских солдат и обычных людей, заподозренных в «сотрудничестве с Кремлем», — добавил Андреев и указал, что команду президента Украины при этом безоговорочно поддерживают западные страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что Запад погубит себя тем, что не признаёт существующий на Украине нацизм. Он добавил, что губительные последствия ждут страны, которые не хотят признавать как само существование, так и пропаганду идей нацизма на территории Украины.