Москва, , 12:10 — REGNUM Вооружённые силы России нанесли очередной ракетный удар по аэродрому «Школьный» в Одессе. Информация об этом 7 мая появилась на турецких ресурсах.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Турецкие СМИ сообщают, что ночью на аэродроме «Школьный» под Одессой ВС России поражён недавно прибывший из стран НАТО военный груз», ― сообщил Telegram-канал «Постовой».

При этом что именно российские военные уничтожили на аэродроме, не уточняется.

По другим данным, на аэродроме находились уже готовые к вылету беспилотники PD-1 и PD-2, а также UJ-22, используемые для ударов по Крыму.

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что до начала спецоперации на «Школьном» хранились порядка 20 истребителей МиГ-29, вертолёты Ми-8, а также самолёты транспортной авиации.

Официального подтверждения от Министерства обороны России об ударах по аэродрому в Одессе не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в Одессе и Одесской области прогремели две серии взрывов. В результате первой серии взрывов произошёл сильный пожар в районе аэродрома «Школьный». Жители Одессы уточнили в социальных сетях, что удар был нанесён с помощью БПЛА.

Подразделения Вооружённых сил России в марте нанесли удары по территории аэродрома «Школьный», расположенного в Одессе. В результате поразили два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ.

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