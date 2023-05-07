Москва, 7 мая, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли очередной ракетный удар по аэродрому «Школьный» в Одессе. Информация об этом 7 мая появилась на турецких ресурсах.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Турецкие СМИ сообщают, что ночью на аэродроме «Школьный» под Одессой ВС России поражён недавно прибывший из стран НАТО военный груз», ― сообщил Telegram-канал «Постовой».

При этом что именно российские военные уничтожили на аэродроме, не уточняется.

По другим данным, на аэродроме находились уже готовые к вылету беспилотники PD-1 и PD-2, а также UJ-22, используемые для ударов по Крыму.

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что до начала спецоперации на «Школьном» хранились порядка 20 истребителей МиГ-29, вертолёты Ми-8, а также самолёты транспортной авиации.

Официального подтверждения от Министерства обороны России об ударах по аэродрому в Одессе не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в Одессе и Одесской области прогремели две серии взрывов. В результате первой серии взрывов произошёл сильный пожар в районе аэродрома «Школьный». Жители Одессы уточнили в социальных сетях, что удар был нанесён с помощью БПЛА.

Подразделения Вооружённых сил России в марте нанесли удары по территории аэродрома «Школьный», расположенного в Одессе. В результате поразили два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ.