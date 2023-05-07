Санкт-Петербург, 7 мая, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Актёр и режиссёр Александр Тютрюмов скончался в Санкт-Петербурге в 64 года, сообщил Telegram-канал 112.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актёр Александр Тютрюмов

«В Петербурге скончался актер Александр Тютрюмов. Ему было 64 года», — говорится в публикации.

Тютрюмов родился в 1959 году в Подпорожье в Ленинградской области. Учился во ВГИКе. В карьере актёра около 90 фильмов и сериалов, самые известные из которых «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Крот», «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности».

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