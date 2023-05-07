Афины , 7 мая, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Посол России в Греции Андрей Маслов в интервью греческой газете Kathimerini заявил, что будущее Украины и её граждан не входит в сферу интересов её союзников.

Кадр из видео Посол Российской Федерации в Греции Андрей Маслов

«Истинная цель — руками киевского режима максимально ослабить Россию и нанести ей стратегическое поражение», — сказал российский дипломат.

Он подчеркнул, что помощь Украине со стороны Соединённых Штатов Америки и стран Европейского союза не бескорыстна.

Маслов напомнил, что ежегодно по инициативе российской стороны Генеральная ассамблея Организации Объединённых Наций (ООН) принимает резолюцию о противодействии героизации нацизма, однако в прошлом году против её утверждения проголосовали все страны ЕС, несмотря на то, что 120 других стран поддержали резолюцию.

«Это наглядная демонстрация того, где на самом деле находится «правильная сторона истории», — добавил глава диппредставительства.

Ранее немецкий полковник в отставке Ральф Тиле предположил, что президент Украины опасается утратить доверие ближайших союзников в лице США и стран Евросоюза после атаки беспилотных летательных аппаратов на Кремль в ночь со 2 на 3 мая. По его словам, ВСУ направили свои силы на обострение ситуации.