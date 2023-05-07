Диверсанты пытались повредить железнодорожное оборудование в Челябинской области

Челябинск, , 11:47 — REGNUM В Челябинской области диверсанты пытались повредить железнодорожное оборудование, вскрыв два релейных шкафа, которые они затем подожгли. Об этом 7 мая сообщил Telegram-канал Shot.

Железная дорога Jadrogc

Уточняется, что на перегоне Супряк — Цемзавод, который находится на расстоянии около 20 км от Магнитогорска, было замечено возгорание двух релейных шкафов, вскрытых диверсантами.

Также указывается, что на место пожара оперативно прибыли сотрудники экстренные служб, задержек в движении поездов допущено не было. Полиция ищет злоумышленников, которые потеряли на месте инцидента чёрную балаклаву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 7 мая, стало известно, что в Новосибирске неизвестные 6 мая поздно вечером попытались поджечь релейные шкафы на железнодорожных путях. Злоумышленники скрылись с места попытки диверсии.