Волноваха, ДНР, 7 мая, 2023, 11:34 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной военной операции российские военные уничтожили американский зенитно-ракетный комплекс Avenger. Об этом 7 мая сообщили в Министерстве обороны России.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет»

Удар по ЗРК, который Пентагон недавно отправил Киеву для защиты от беспилотных летательных аппретов, нанёс российский дрон «Ланцет».

Как уточнил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, объект уничтожили в районе населённого пункта Водяное на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике.

«Барражирующим боеприпасом «Ланцет» в районе населённого пункта Водяное уничтожен зенитно-ракетный комплект Avenger на базе автомобиля Hummer. Огнём артиллерии ― станция контрбатарейной борьбы американского производства в районе Катериновки и дроном-камикадзе ― бронеавтомобиль в районе Золотой Нивы», ― добавил представитель оборонного ведомства.

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О поступлении в распоряжении украинских военных американских ЗРК Avenger ВСУ заявили в начале апреля. Расчёты ЗРК прошли обучение в Германии.

M1097 Avenger ― лёгкий зенитно-ракетный комплекс на шасси HMMWV. Он представляет собой установку из восьми ракет FIM-92 Stinger и одного зенитного пулемёта калибра 12,7 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России для уничтожения остатков украинских систем противовоздушной обороны большой дальности применяют сосредоточенные групповые удары дронов-камикадзе «Ланцет». Речь идёт, в частности, о зенитных системах С-300ПС и С-300В. В одном налёте при этом могут быть задействованы до десятка барражирующих боеприпасов «Ланцет».

В конце апреля в Сети появились первые кадры, на которых показана ликвидация немецкой зенитной самоходной установки «Гепард» в зоне специальной военной операции с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».