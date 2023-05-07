Киров, , 11:27 — REGNUM В России сотрудники ФСБ пресекли попытку вывезти из страны боевые ордена и медали времен Великой Отечественной войны. Подозреваемый получил условный срок лишения свободы. Об этом 7 мая сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Россиянина, пытавшегося незаконно вывезти госнаграды в Польшу, осудили на шесть месяцев тюрьмы условно с испытательным сроком полгода.

«Вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда города Кирова в отношении гражданина России Щербинина, организовавшего канал незаконного перемещения за рубеж культурных и исторических ценностей, а также боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны», ― цитирует РИА Новости сообщение ЦОС.

В ведомстве уточнили, что мужчину взяли с поличным при попытке отправить за границу шесть государственных наград. Всего у задержанного изъяли 25 орденов и медалей. Все они были переданы родственникам награжденных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле Свердловской области местный житель пытался продать девять медалей. Он оценил их в 2 тысячи рублей. При передачи государственных наград злоумышленника задержали. В ходе допроса мужчина пояснил, что медали он нашёл на своём участке. Продать награды он решил из-за финансовых трудностей.

Экспертиза установила, что все девять медалей являются подлинными. Среди них оказались медали «Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» и «60 лет Вооружённых сил СССР». Награды изъяли. Против мужчины возбудили уголовное дело.