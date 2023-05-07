Киров, 7 мая, 2023, 11:27 — ИА Регнум. В России сотрудники ФСБ пресекли попытку вывезти из страны боевые ордена и медали времен Великой Отечественной войны. Подозреваемый получил условный срок лишения свободы. Об этом 7 мая сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Россиянина, пытавшегося незаконно вывезти госнаграды в Польшу, осудили на шесть месяцев тюрьмы условно с испытательным сроком полгода.

«Вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда города Кирова в отношении гражданина России Щербинина, организовавшего канал незаконного перемещения за рубеж культурных и исторических ценностей, а также боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны», ― цитирует РИА Новости сообщение ЦОС.

В ведомстве уточнили, что мужчину взяли с поличным при попытке отправить за границу шесть государственных наград. Всего у задержанного изъяли 25 орденов и медалей. Их передали родственникам награжденных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле местный житель пытался продать девять медалей. Он оценил их в две тысячи рублей. При передаче государственных наград злоумышленника задержали. В ходе допроса мужчина пояснил, что медали он нашёл на своём участке. Продать ценности он решил из-за финансовых трудностей. Против мужчины возбудили уголовное дело.