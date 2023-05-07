Губернатор Паслер распорядился проверить все детские парки в области после ЧП с каруселью

Оренбург, , 11:28 — REGNUM После ЧП с каруселью 6 мая в Оренпарке в Оренбурге в области проверят техническое состояние всех детских парков. Поручение дал глава Оренбургской области Денис Паслер, сообщает 7 мая Telegram-канал «Мониторинг 56 Оренбургская область».

Карусель Александр Погожев © ИА REGNUM

«Глава региона Денис Паслер дал поручение региональным службам провести оперативные проверки работы всех парков, комнат развлечений, где отдыхают дети», — говорится в сообщении.

6 мая в Оренпарке во время движения обвалилась карусель. Предварительной причиной назвали сбой гидравлической системы. В результате ЧП пострадали 19 человек, из них 11 потребовалась госпитализация — шести взрослым и пяти детям.

По данным Минздрава, два человека находятся в реанимации. Одну из пациенток подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.