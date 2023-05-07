Оренбург, 7 мая, 2023, 11:28 — ИА Регнум. После ЧП с каруселью 6 мая в Оренпарке в Оренбурге в области проверят техническое состояние всех детских парков в Оренбурге. Такое поручение дал губернатор региона Денис Паслер, сообщил 7 мая Telegram-канал «Мониторинг 56 Оренбургская область».

Александр Погожев ИА REGNUM Карусель

«Глава региона Денис Паслер дал поручение региональным службам провести оперативные проверки работы всех парков, комнат развлечений, где отдыхают дети», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Оренпарке во время движения обвалилась карусель. Предварительной причиной назвали сбой гидравлической системы. В результате ЧП пострадали 20 человек, из них 12 потребовалась госпитализация — шести взрослым и шести детям.

По данным Минздрава, два человека находятся в реанимации. Одну из пациенток подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких