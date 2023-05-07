Москва, 7 мая, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Госкорпорация «Ростех» 7 мая вышла из капитала АвтоВАЗа. Предприятие имело 32,3% в контролирующей компании «Лада авто холдинг». Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Иван Шилов ИА REGNUM АвтоВАЗ

«Да, действительно вышли из капитала», — процитировал заявление ТАСС.

Теперь единственным владельцем ООО «Лада авто холдинг» является ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ).

В 2021 году совместное предприятие Ростеха и Renault, владевшее АвтоВАЗом, перевели в российскую юрисдикцию, и 100% акций передали предприятию «Лада авто холдинг».

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о повышении цен на автомобили Lada в среднем на 2%. По его словам, компания установит и предельные цены на продажу машин в дилерской сети.