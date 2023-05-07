Tagesschau: власти ФРГ не намерены выделять федеральным землям дополнительные средства на беженцев

Берлин, , 11:15 — REGNUM Правительство Германии не собирается выделять федеральным землям страны дополнительные средства на беженцев. Об этом 7 мая сообщил новостной телепрограммы Tagesschau со ссылкой на проект решения правительства.

Помощь беженцам в Берлине © ZUMA/ТАСС

«Несмотря на неоднократные требования земель и муниципалитетов, федеральное правительство, вероятно, не будет увеличивать помощь беженцам. Это следует из проекта документа для предстоящего саммита по вопросам беженцев», — говорится в материале издания.

Уточняется, что в указанном проекте власти Германии дают понять, что не намерены выделять федеральным землям денежные средства сверх уже согласованных сумм из-за того, что правительство считает большими расходы, которые были выделены на эти цели ранее.

Также напоминается, что и июня 2022 года немецкое правительство покрывает расходы на проживание украинских беженцев и до 75% аренды их жилья с отоплением, на что только в прошлом году было потрачено порядка 3 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Евросоюзе предложили вариант избавления от украинских беженцев. В Брюсселе хотят выдавать им дополнительные выплаты в качестве мотивации для возвращения домой.