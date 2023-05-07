Оттава, 7 мая, 2023, 10:57 — ИА Регнум. На банкноте номиналом $20 в Канаде появится изображение Карла III, коронация которого в Великобритании состоялась 6 мая, сообщил 7 мая CBC.

Stephen Lock/Global Look Press Коронация Карла III

Как сообщили в руководстве Канадского монетного двора, к осени подготовят дизайн новой банкноты. Купюры с изображением королевы Елизаветы II — предшественницы Карла III — заменят в Канаде в течение нескольких лет.

Букингемский дворец должен будет окончательно утвердить предложенный дизайн. Кроме того, портрет Карла III появится на всех монетах в Канаде.

Накануне, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоялась двухчасовая церемония коронации Карла III, вступивший на престол после того, как 8 сентября 2022 г. скончалась королева Елизавета II. До коронации её наследник Карл III (ранее принц Чарльз) считался царствующим королём.

Правящий король Карл III также считается монархом в 14 независимых государствах, в том числе в Канаде, Австралии и Новой Зеландии.