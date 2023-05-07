Власти сообщили о начале сброса воды на Каховской ГЭС для снижения уровня водохранилища

Новая Каховка, Херсонская область, , 10:56 — REGNUM На Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) начался регулируемый сброс воды для снижения ранее резко поднявшегося уровня воды в Каховском водохранилище. Об этом 7 мая сообщила администрация Новокаховского городского округа в Telegram-канале.

Каховская ГЭС Иван Шилов с ИА REGNUM

«С плотины Каховской ГЭС начался регулируемый сброс воды из водохранилища», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные смогли частично решить проблему с шандором (балка для перекрытия отверстия гидротехнического сооружения) и подняли задвижку на головной станции Северо-Крымского канала в Таврийске.

Также указывается, что ещё часть воды направили в уцелевшие трубопроводы Каховского магистрального канала в Любимовке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 7 мая, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в Каховском водохранилище начал снижаться уровень воды, который ранее поднялся до критической отметки. Он подчеркнул, что в результате этого ситуация начала стабилизироваться.