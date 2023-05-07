Нижний Новгород, 7 мая, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Подозреваемый в подрыве машины российского писателя Захара Прилепина в Нижегородской области Александр Пермяков пытался убедить полицейских, что ловил куропаток в пруду. Об этом рассказали сотрудники МВД России, видео опубликовали в Telegram-канале ведомства 7 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Лейтенант полиции Семёновского городского округа Дмитрий Воеводин сообщил, что подозреваемого задержали, когда тот выходил из лесного массива.

«Изначально данный человек нам говорил вещи, которые не являются действительными, что он на пруду в данной местности ловил куропаток», — рассказал участковый и отметил, что на этом участке никакого озера нет.

После задержания у подозреваемого нашли два паспорта: один — гражданина России, другой — украинский. Старший участковый уполномоченный Александр Соколов добавил, что после разговора с сотрудниками правоохранительных органов Пермяков во всём сознался.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 7 мая пострадавшего Захара Прилепина успешно вывели из состояния медикаментозного сна. На данный момент писатель находится в сознании.

6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин. Российский писатель, получив ранения обеих ног, остался жив, его водитель погиб на месте.