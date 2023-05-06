Нальчик, 20 апреля, 2020, 18:47 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии 20 апреля зафиксирована первая смерть от коронавирусной инфекции. В инфекционном госпитале скончалась 79-летняя женщина. Её госпитализировали 18 апреля с вирусной пневмонией, сообщили в оперативном штабе республики.

По данным медиков, у пациентки были при поступлении жалобы на одышку, кашель и температура 39,0. У женщины были также сопутствующие хронические заболевания, в том числе сердечная недостаточность, кардиосклероз, гипертония.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии, по данным оперативного штаба на 20 апреля, зарегистрировано 152 выявленных случая заражения коронавирусной инфекцией. За все время наблюдения выписаны восемь выздоровевших.

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