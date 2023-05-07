Геническ, Херсонская область, , 10:46 — REGNUM За последние сутки российские военные уничтожили на херсонском направлении самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» и миномёт калибра 120 мм ВСУ. Об этом 7 мая рассказал представитель экстренных служб региона.

Работа расчетов минометов 2С4 «Тюльпан» в зоне СВО © Андрей Рубцов/ТАСС

«Ночью артиллерийским огнём в районе населённого пункта Днепровское уничтожена 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», — сказал он. Его слова привело агентство ТАСС.

Представитель экстренных служб уточнил, что 6 мая артиллеристы уничтожили у Ольговки миномёт калибра 120 мм с расчётом и боекомплектом, и уточнил, что в результате действий российской артиллерии 10 военных ВСУ было ликвидировано и ещё два получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 7 мая, стало известно, что экипажи бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России в ночь на 7 мая нанесли ракетные удары по ряду объектов украинской армии в Николаеве. В числе поражённых целей был пункт размещения военной техники киевских войск, включая бронетехнику, проходящую обкатку после поставок из стран Запада.