Вашингтон, 7 мая, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Россия не может проиграть в конфликте на Украине. Об этом 6 мая заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в интервью All-in Podcast.

Anthony Behar/Global Look Press Роберт Кеннеди — младший

«Русские не могут проиграть эту войну», — сказал он, говоря о российской специальной военной операции.

Кандидат в президенты отметил, что, несмотря на то, что американцам сообщают о якобы проигрыше Москвы, российская армия наращивает свою мощь и имеет превосходство в артиллерии над США.

Кеннеди-младший уточнил, что, по его данным, у американских военных не имеется артиллерии на замену уничтоженной российскими войсками на Украине, и добавил, что Киев и Вашингтон пытаются скрыть «катастрофические» потери ВСУ, составляющие, по его мнению, не менее 300 тысяч человек.

Также он назвал конфликт на Украине «самым жестоким конфликтом» с момента окончания Второй мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 7 мая американское издание 19FortyFive написало, что конфликт на Украине закончится, когда участие в нём для одной из сторон станет слишком дорогостоящим. Также авторы издания отметили, что после завершения конфликта мир в Восточной Европе будет скоротечным, если его не подкрепить режимом сдерживания.