Вена, 7 мая, 2023, 10:37 — ИА Регнум. В Австрии призыв посла Украины Василия Химинца запретить русским общинам в Вене проводить открыто демонстрации в честь 9 Мая вызвал резкую реакцию. Читатели Exxpress указали украинскому дипломату на его место.

Вена

Комментаторы считают, что украинцы не имеют права диктовать австрийцам, что они должны делать, а что нет. В свою очередь жители Австрии не обязаны мириться «с какими-либо указаниями или неприемлемыми призывами представителя украинского государства».

«Вам, Украина, нечего делать в Австрии. Если вас что-то не устраивает, то возвращайтесь на родину и защищайте ее на передовой», ― призвал один из читателей.

Другой участник дискуссии напомнил послу о том, что Австрия — нейтральная демократическая республика, а не тоталитарная диктатура, как Украина, «где оппозиционные СМИ просто запрещены, а политики, выступающие против режима Зеленского, депортированы».

Поведение посла читатели восприняли с яростным возмущением: «Мало того, что президент требует всё больше и больше, его представитель также свободно выдвигает требования нашей стране».

Ранее посол Украины в Австрии Василий Химинец потребовал запретить российские демонстрации по случаю Победы над нацистской Германией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Берлина запретила использование российских и украинских государственных флагов у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде 8 и 9 мая. Этот запрет не распространится на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны. Также в рамках временного ограничения около мемориалов запретили исполнение маршевых и военных песен.

Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник назвал это решение берлинской полиции «ударом ниже пояса» для всех граждан Украины и обвинил стражей правопорядка в том, что «они сошли с ума». В свою очередь пользователи в немецком сегменте социальной сети Twitter отметили, что Украина не имеет никакого права использовать этот день исключительно в своих интересах.

Позднее суд Берлина отменил запрет на ношение флага Украины 8 и 9 мая возле мемориалов советским воинам-освободителям, посчитав его незаконным.