Глава Eni Дескальци: Италии нужно ещё два года для отказа от российского газа

Рим, , 10:30 — REGNUM Италии потребуется ещё по меньшей мере два года, чтобы полностью отказаться от поставок газа из России. Об этом в воскресенье, 7 мая, заявил генеральный директор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«На данный момент замена российского газа частичная, чтобы заместить его полностью, понадобятся два года. Пока работа не завершена, так как мы заместили 30 миллиардов кубометров газа (около 75% от общего объёма)», — рассказал Дескальци в интервью газете La Stampa.

Генеральный директор энергетической компании отметил, что последние восемь лет в Италии не стимулировали внутреннее производство, а инвестиции в соответствующую сферу не проводились.

«Мы приняли определённые риски… удалось быстро нарастить экспорт», — добавил Дескальци.

По его словам, быстрое замещение российского газа стало возможным благодаря связям Италии с Египтом, Алжиром, Анголой и Ливией.

Накануне канал Yle сообщил, что в Финляндии начали использовать мусор в качестве альтернативы российскому топливу. После начала специальной военной операции страна отказалась от импорта древесины из России, что привело к лишению финских энергетических компаний большого объёма топлива.