Рим, 7 мая, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Италии потребуется ещё по меньшей мере два года, чтобы полностью отказаться от поставок газа из России. Об этом в воскресенье, 7 мая, заявил генеральный директор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«На данный момент замена российского газа частичная, чтобы заместить его полностью, понадобятся два года. Пока работа не завершена, так как мы заместили 30 миллиардов кубометров газа (около 75% от общего объёма)», — рассказал Дескальци в интервью газете La Stampa.

Генеральный директор энергетической компании отметил, что последние восемь лет в Италии не стимулировали внутреннее производство, а инвестиции в соответствующую сферу не проводились.

«Мы приняли определённые риски… удалось быстро нарастить экспорт», — добавил Дескальци.

По его словам, быстрое замещение российского газа стало возможным благодаря связям Италии с Египтом, Алжиром, Анголой и Ливией.

Накануне канал Yle сообщил, что в Финляндии начали использовать мусор в качестве альтернативы российскому топливу. После начала специальной военной операции страна отказалась от импорта древесины из России, что привело к лишению финских энергетических компаний большого объёма топлива.