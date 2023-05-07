Ньюарк, США, 7 мая, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля (ММА) Алджамейн Стерлинг победил своего соотечественника Генри Сехудо в поединке в Ньюарке (США), на кону в котором стояло его звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе (до 61 кг).

Louis Grasse/ Zuma\TASS Алджамейн Стерлинг

По итогам всех заявленных пяти раундов судьи раздельным решением отдали победу Стерлингу, который таким образом в третий раз в карьере защитил титул. Теперь на счету 33-летнего бойца 23 победы в ММА при трёх поражениях.

Для 36-летнего бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Сехудо это поражение стало третьим при 16 выигранных поединках.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля российский боец Сергей Павлович победил нокаутом представителя США Кёртиса Блейдса в главном бою турнира UFC Fight Night 222, который проходил в Лас-Вегасе. Эта победа стала для него шестой в организации.