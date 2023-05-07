Мелитополь, , 10:27 — REGNUM В результате обстрела со стороны ВСУ Пологовского района Запорожской области погибли два мирных жителя села Богатое, сообщили 7 мая журналистам в областных экстренных службах.

Артиллерия ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Обстрел произошёл накануне, 6 мая, в 22:30 по московскому времени.

«По предварительной информации, разрушен жилой дом, погибли два мирных жителя», — рассказал представитель экстренных служб.

Ранее 7 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обстреле Богатого украинской армией.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий 6 мая заявил о перемещении на юг области тысячи жителей приграничных с зоной СВО территорий. 5 мая он сообщил о временном вывозе из-за усилившихся обстрелов жителей 18 населённых пунктов Запорожской области.

Как отметили в руководстве Запорожской АЭС, выезд сотрудников станции пока не планируется.