Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил посла США в Будапеште Прессмана в пропаганде войны

Будапешт, , 10:17 — REGNUM Посол Соединённых Штатов в Будапеште Дэвид Прессман занимается пропагандой войны. Об этом 6 мая заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам встреч с министром торговли Бангладеш Типу Мунши.

Петер Сийярто © Dimitrios Karvountzis/Global Look Press

Сийярто напомнил, что посла США прислали в Венгрию для развития отношений двух стран, а не для того, чтобы он кого-либо поучал.

«Посол Прессман считает, что мы должны быть обеспокоены по поводу войны [на Украине]. Поэтому он принимает активное участие в пропаганде войны», — сказал он.

Дипломат добавил, что это видно из плакатов поддержанной американским посольством рекламной кампании в стране и понятно из заявлений Прессмана.

Также он назвал американского дипломата «экспертом по военной пропаганде» и подчеркнул, что Будапешт желает мира, а не войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает часть Украины древней венгерской землёй. Также он призвал к миру.