Новороссийск, Краснодарский край, 7 мая, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Два человека пытались проникнуть на территорию воинской части в городе Новороссийске (Краснодарский край). Один задержан, второй убит, сообщает 7 мая Telegram-канал Baza.

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Уточняется, что часовой заметил двоих неизвестных, которые пролезли через дырку в заборе и шли в его сторону. Часовой окликнул их и сделал в воздух предупреждающие выстрелы, но непрошеных гостей это не остановило: один из них шёл прямо на часового.

«Военнослужащий решил стрелять на поражение. В результате уроженец Чечни 25-летний Адоли А. получил ранение в грудь и скончался», — сообщает канал. Второго человека, Мусу Б., задержали.

Пока неясно, с какой целью эти двое зашли на военный объект. На данный момент есть информация, что оружия при них не было.

В середине февраля в Подмосковье задержали мужчину возле военного объекта. У задержанного нашли профессиональную камеру со снимками ряда железнодорожных объектов.