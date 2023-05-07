Симферополь, 7 мая, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Российские силы ПВО в ночь на 7 мая отразили все атаки на Крым беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Об этом в воскресенье сообщил советник главы Республики Крым Сергея Аксёнова Олег Крючков.

РИА Новости Командная машина зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» ПВО

«Все ночные попытки прорвать ПВО — были пресечены. Жертв и разрушений нет», — сообщил Крючков в своём Telegram-канале.

Ранее губернатор соседнего Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в ночь на 7 мая успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. По его словам, два дрона сбили над морем, один упал в лесополосе.