Запорожская область, 7 мая, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Два жителя села Богатое (Пологовский район, Запорожская область) погибли в результате обстрела со стороны ВСУ, заявил 7 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

РИА Новости Выбитые в многоквартирном доме окна после обстрела ВСУ в Запорожской области. Архивное фото

ВСУ обстреляли Богатое в 22:30 мск 6 мая. «По предварительной информации, разрушен жилой дом, погибли два мирных жителя», — написал Рогов.

Он заявил, что, учитывая происходящее, жителям приграничных с зоной СВО районов «необходимо как можно скорее переместиться на безопасную территорию».

Рогов добавил, что вывоз жителей региона проводится организованно, люди в безопасном месте обеспечены питанием и всем необходимым.

По прогнозу Рогова, в ближайшие дни возможно начало контрнаступления ВСУ в направлении Запорожской области. По его данным, атаку на Крым баллистическими ракетами «Гром-2» ВСУ осуществили с территории Запорожья (город оккупирован украинской армией).