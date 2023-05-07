Рогов заявил, что вероятность начала контрнаступления ВСУ в ближайшие дни сохраняется

Мелитополь, , 09:48 — REGNUM Возможность начала контрнаступления украинской армии в Запорожской области в ближайшие дни сохраняется. Об этом 7 мая рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВСУ © David Tesinsky/Global Look Press

«Были предположения, что контрнаступление в Запорожской области начнется 5 или 6 мая. Но этого не произошло. Однако высокая вероятность начала контрнаступления в ближайшие дни сохраняется», — цитирует его слова РИА Новости.

Рогов уточнил, что и российские войска, и ВСУ приготовились к активизации военных действий, и отметил, что украинское контрнаступление будут сопровождать обстрелы расположенных рядом с линией фронта населённых пунктов.

Глава движения добавил, что из-за этого ранее приятое решение о добровольном вывозе мирных жителей является временной, но оправданной мерой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 7 мая, Рогов заявил, что атака полуострова Крым баллистическими ракетами «Гром-2», которая произошла 6 мая, была осуществлена ВСУ из временно находящегося под их контролем города Запорожье. Он уточнил, украинские боевики постоянно прячут указанный ракетный комплекс на запорожских промышленных предприятиях.