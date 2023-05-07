Херсон, 7 мая, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации выделило из федерального бюджета 1,7 миллиарда рублей на восстановление работы почтовых отделений в новых регионах. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Денис Дмитриев/ТАСС Почта России

«1,7 миллиарда рублей из федерального бюджета направляется на восстановление их работы [почтовых отделений] в новых регионах», — сообщили в аппарате по итогам совещания Чернышенко по телерадиовещанию и развитию связи в Херсонской области.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 2 мая на церемонии запуска первого трамвайного маршрута в Мариуполе заявил, что российские власти продолжат последовательно решать вопросы по восстановлению новых регионов.

В конце апреля глава государства подчеркнул, что четыре новых региона являются историческими землями России. Он добавил, что приоритетом является обеспечение полноценной интеграции новых субъектов в правовое поле государства.