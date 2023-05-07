Москва, 7 мая, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Экипажи бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России в ночь на 7 мая нанесли ракетные удары по ряду объектов украинской армии в Николаеве.

Mil.ru Дальний бомбардировщик Ту-22 М3

Как сообщило «Военное обозрение», ракетоносцы Ту-22М3 нанесли удары по объектам ВСУ из воздушного пространства над Чёрным морем и несколько взрывов произошло на территории военных объектов в Николаеве.

Уточняется, что в числе поражённых целей был пункт размещения военной техники киевских войск, включая бронетехнику, проходящую обкатку после поставок из стран Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что три газопровода получили повреждения в результате взрывов в Никополе. По его словам, также были повреждены линия электропередачи и 14 солнечных панелей.