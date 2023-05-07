Берлускони пожаловался на то, что в мире плохо относятся к Европе

Милан, Италия, , 09:09 — REGNUM На сегодняшний день в мире мало кто считается с Европой. Об этом 7 мая заявил экс-премьер-министр Италии и основатель партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони в своём видеообращении из больницы «Сан-Раффаэле» в Милане.

Сильвио Берлускони © Zuma\TASS

«Если Китай <…> когда-нибудь решил бы оккупировать Италию, а может быть, и какую-нибудь другую европейскую страну, мы совершенно не знали бы, как этому противостоять, и лучшее, что мы могли бы сделать, это пойти в школу, чтобы изучать китайский язык», — сказал он.

Берлускони отметил, что, по его мнению, Европе необходима единая военная политика, предполагающая тесное сотрудничество вооружённых сил всех европейских стран, а также увеличение расходов на военные нужды и создание единых сил быстрого реагирования, численность которых должна составлять не менее 300 тыс. человек.

Итальянский политик отметил, что считает, что Европа может являться только «главным героем великих глобальных вызовов», одним из которых он назвал «китайский империализм». При это Берлускони добавил, что так Европа должна стать «настоящим единым континентом».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что разорвавшая выгодные связи с Россией в угоду США Германия скоро перестанет быть экономическим и политическим лидером в Европе. По его словам, она ещё долго не сможет вернуть себе этот статус.