Донецк, , 09:08 — REGNUM Украинский конфликт завершится, когда участие в нём для одной из сторон станет слишком дорогостоящим. Об этом заявило американское издание 19FortyFive в воскресенье, 7 мая.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Может быть, война будет бушевать долгие годы и закончится только тогда, когда одна или обе стороны будут полностью истощены», — предположили авторы материала.

Авторы издания отметили, что после завершения конфликта мир в Восточной Европе будет скоротечным, если его не подкрепить режимом сдерживания, так как одна из сторон предпримет очередную попытку возобновления активных военных действий, чтобы достичь ранее поставленных целей.

«Стоит учитывать, что любое мирное соглашение на данный момент принципиально неприемлемо для украинской стороны, так как они твёрдо намерены вернуть утраченные территории, в том числе и Крым», — подчеркнул источник.

Как передавало ИА REGNUM, бывший посол Китая в России Ли Хуэй возглавит делегацию КНР по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. В феврале министерство иностранных дел Китая представило план по мирному разрешению украинского кризиса, однако Украина и большинство её союзников назвали план неуместным и не соответствующим интересам украинской стороны.