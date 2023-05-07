Москва, , 09:12 — REGNUM Удар нанесли военные российской группировки «Центр» по двум механизированным бригадам ВСУ в районе Серебрянского лесничества, заявил 7 мая глава пресс-центра группировки Александр Савчук.

ВВС России Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что удар был нанесён в районе Серебрянского лесничества и «на невском участке» фронта. Разведка выявила перемещение украинских военных из 63-й и 66-й бригад.

«В результате огневого поражения артиллерией противник понёс потери в личном составе», — цитирует Савчука ТАСС.

Военный уточнил, что по опорным пунктам бригад ВСУ российская группировка нанесла бомбовые удары с воздуха.

ВСУ решили отложить сроки контрнаступления в районе Артёмовска, заявил 7 мая глава группировки ВСУ «Восток» Александр Сырский. Проблема, по его мнению, в плохой погоде, которая якобы стала результатом применения Россией «климатического оружия».