Артемовск, , 08:50 — REGNUM Российские штурмовые подразделения, дислоцированные в Артёмовске Донецкой Народной Республики, в качестве трофея захватили американский бронеавтомобиль повышенной проходимости Humvee. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил корреспондент РИА Новости.

Humvee © Staff Sgt. Daniel Herman/Global Look Press

«Мы утащили её [бронемашину] у них [украинских военных] прямо из-под носа. Вытащили прямо из-под обстрела», — рассказал агентству российский боец.

Источник отметил, что Вооружённые силы Украины бросили бронеавтомобиль Humvee при отступлении из районов неподалёку от железнодорожного вокзала в западные кварталы Артёмовска. В результате обстрелов оставленный автомобиль получил незначительные повреждения.

«Был пробит радиатор, один раз в неё успели стрельнуть», — добавил российский боец.

Как передавало ИА REGNUM, бронеавтомобили Humvee поставили на Украину в рамках пакета американской военной помощи, в который также вошли ракетные системы M142 HIMARS, зенитные ракеты Sea Sparrow и миностойкие бронемашины MRAP. В Вашингтоне сообщили, что объём военной помощи составил порядка трёх миллиардов долларов.