Токио, 7 мая, 2023, 08:38 — ИА Регнум. В японской префектуре Исикава в результате произошедшего в пятницу, 5 мая, землетрясения магнитудой 6,3 погиб один человек, ещё 33 получили ранения. Об этом в воскресенье сообщила телерадиовещательная компания NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

«В результате серии землетрясений в префектуре Исикава один человек погиб в городе Судзу, в общей сложности 33 человека получили ранения в городах Судзу и Ното, также были повреждены многие дома, в основном в городе Судзу», — сообщил телеканал.

Источник отметил, что по меньшей мере 30% объектов городской инфраструктуры Судзу в результате произошедшего землетрясения не могут работать.

Как передавало ИА REGNUM, в конце марта недалеко от побережья северного японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,1. Подземные толчки зафиксировали в 18:18 по местному времени, а очаг залегал на глубине 20 километров под водой.