Берлин, 7 мая, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Действия Польши, которая всячески пытается спровоцировать Россию на военное столкновение, станут причиной катастрофических последствий. Об этом 7 мая написал обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Рональд Баразон.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Польша сегодня прилагает большие усилия, чтобы спровоцировать нападение России и тем самым отомстить стране с помощью НАТО в третьей мировой войне», — указал он в своём материале.

Автор статьи подчеркнул, что считает, что союзники Польши не осознают, насколько опасную игру ведёт в этом случае Варшава, и подчеркнул, что новая мировая война станет причиной гибели миллионов людей и того, что большая часть территории нашей планеты станет непригодной для жизни.

Барзон подчеркнул, что такие последствия не принесут триумфа разжигателям войны из Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая постоянный представитель Польши в Брюсселе Анджей Садось заявил, что Варшава намерена потребовать от Евросоюза ввести санкции на импорт из России продовольственных продуктов. Он подчеркнул, что польские власти потребуют ввести такие антироссийские санкции немедленно.