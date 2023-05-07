Мелитополь, 7 мая, 2023, 08:24 — ИА Регнум. В Каховском водохранилище начал снижаться уровень воды, который ранее поднялся до критической отметки. Об этом 7 мая рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

РИА Новости Водохранилище

«Достигнув пиковой нагрузки 17 метров 14 сантиметров, вода в водохранилище перестала пребывать. Уровень воды начал снижаться и уже упал на 6 сантиметров», — приводит его слова РИА Новости.

Рогов уточнил, что в результате этого ситуация начала стабилизироваться, так как при продолжении притока воды прорыв дамбы был бы неизбежен.

«Теперь опасность снижается, и даже с такими темпами мы в считаные дни можем сказать, что проблема с возможным подтоплением Запорожской области исчерпана», — пояснил глава движения.

Он подчеркнул, что снизить уровень воды в Каховском водохранилище удалось благодаря администрации Херсонской области и российским военным, сумевшим провести ремонтные работы на расположенной ниже по течению Днепра Каховской ГЭС, несмотря на угрозы обстрелов со стороны ВСУ.

«Начался сброс воды с водохранилища на Каховской ГЭС», — добавил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что угроза прорыва дамбы Каховского водохранилища с последующим затоплением территорий Запорожской области существенно снизилась. По его словам, удалось найти техническое решение проблемы и открыть для спуска воды одну из шандор (балка для перекрытия отверстия гидротехнического сооружения).